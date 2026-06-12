Invita Educación Municipal a presentación del libro “Milagros de Vida”

Publicidad - LB2 -

La autora Alma Teresa Valenzuela Sáenz compartirá con el público la historia y experiencias que dieron origen a su obra.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal invitó a la ciudadanía a asistir a la presentación del libro Milagros de Vida, obra de la escritora Alma Teresa Valenzuela Sáenz, como parte de las actividades de promoción cultural y fomento a la lectura que impulsa el Gobierno Municipal.

El evento se realizará el próximo 16 de junio a las 3:00 de la tarde en la Biblioteca Manuel Talamás Camandari (Oratorio Lupita), ubicada en el cruce del bulevar Zaragoza y la calle Oaxaca, en la colonia Morelos II.

- Publicidad - HP1

Durante la presentación, la autora compartirá con los asistentes las experiencias e historias que inspiraron la creación de esta publicación, en la que aborda temas relacionados con la fe, la esperanza y acontecimientos significativos de su vida.

La actividad busca fortalecer el acercamiento entre la comunidad y los autores locales, además de promover espacios para la reflexión, el aprendizaje y el intercambio cultural.

El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, destacó la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a consolidar el hábito de la lectura entre personas de todas las edades y que, al mismo tiempo, permitan visibilizar el trabajo de escritores de la región.

El funcionario señaló que este tipo de encuentros ofrecen la oportunidad de conocer de manera directa los procesos creativos y las experiencias de quienes contribuyen al desarrollo cultural de Ciudad Juárez.

La presentación forma parte de las acciones permanentes de fomento a la lectura que desarrolla la dependencia municipal para ampliar el acceso de la ciudadanía a actividades educativas y culturales.

La entrada será gratuita y estará abierta al público en general, por lo que las autoridades invitaron a las familias juarenses y a los interesados en la literatura a participar en esta actividad.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.