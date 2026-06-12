InicioEstadoJuárez / El Paso

Invita Educación Municipal a presentación del libro “Milagros de Vida”

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La autora Alma Teresa Valenzuela Sáenz compartirá con el público la historia y experiencias que dieron origen a su obra.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal invitó a la ciudadanía a asistir a la presentación del libro Milagros de Vida, obra de la escritora Alma Teresa Valenzuela Sáenz, como parte de las actividades de promoción cultural y fomento a la lectura que impulsa el Gobierno Municipal.

El evento se realizará el próximo 16 de junio a las 3:00 de la tarde en la Biblioteca Manuel Talamás Camandari (Oratorio Lupita), ubicada en el cruce del bulevar Zaragoza y la calle Oaxaca, en la colonia Morelos II.

- Publicidad - HP1

Durante la presentación, la autora compartirá con los asistentes las experiencias e historias que inspiraron la creación de esta publicación, en la que aborda temas relacionados con la fe, la esperanza y acontecimientos significativos de su vida.

La actividad busca fortalecer el acercamiento entre la comunidad y los autores locales, además de promover espacios para la reflexión, el aprendizaje y el intercambio cultural.

El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, destacó la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a consolidar el hábito de la lectura entre personas de todas las edades y que, al mismo tiempo, permitan visibilizar el trabajo de escritores de la región.

El funcionario señaló que este tipo de encuentros ofrecen la oportunidad de conocer de manera directa los procesos creativos y las experiencias de quienes contribuyen al desarrollo cultural de Ciudad Juárez.

La presentación forma parte de las acciones permanentes de fomento a la lectura que desarrolla la dependencia municipal para ampliar el acceso de la ciudadanía a actividades educativas y culturales.

La entrada será gratuita y estará abierta al público en general, por lo que las autoridades invitaron a las familias juarenses y a los interesados en la literatura a participar en esta actividad.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Rechaza mayoría movilizaciones de la CNTE en Ciudad de México, según encuesta

Más de dos terceras partes de los participantes desaprobaron las protestas realizadas durante el...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Será Amparo González de la Garza directora general de la Junta de Asistencia Social Privada

La gobernadora Maru Campos nombró como directora general de la Junta de Asistencia Social...
En la Salud

Aplicó Salud Municipal más de 4 mil vacunas durante la Semana Nacional de Salud

Personal de la Dirección de Salud Municipal aplicó 4,650 vacunas como resultado de su...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto