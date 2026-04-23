Revisan regidores avances de obras realizadas mediante cesión gratuita en especie

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Proyectos incluyen centros comunitarios, alumbrado, parques y espacios educativos en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Revisión de Fraccionamientos y Condominios analizaron los avances de diversas obras ejecutadas mediante el esquema de Cesión Gratuita en Especie, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano.

Durante la reunión, encabezada por la regidora Mireya Porras Armendáriz, se revisaron proyectos en distintos puntos de la ciudad, varios de los cuales ya han sido concluidos por empresas desarrolladoras.

Se informó que múltiples obras ya fueron terminadas, como parte del esquema de colaboración entre sector privado y Gobierno Municipal.

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Entre los proyectos concluidos destaca el Centro de Tareas Emma, así como trabajos de alumbrado público en la calle Ramón Rayón, además del estacionamiento para la Coordinación General de Seguridad Vial en el bulevar Teófilo Borunda.

También se reportaron mejoras en la Escuela Primaria Revolución, donde se rehabilitó un aula de usos múltiples y se instalaron juegos infantiles, mientras que el Centro Comunitario Olivia Espinosa y el Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez” ya fueron finalizados.

El esquema ha permitido atender necesidades de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

En cuanto a obras en proceso, se indicó que el parque de la colonia Infonavit Fidel Velázquez presenta un avance del 90 por ciento, mientras que el Centro de Ayuda de Tareas en Altavista registra un progreso del 10 por ciento.

Asimismo, se destacó la construcción de un camellón en la calle Aldabas, como parte de las intervenciones urbanas realizadas por desarrolladoras.

Las autoridades señalaron que este modelo de Cesión Gratuita en Especie contribuye a fortalecer la infraestructura urbana, mediante la participación conjunta entre iniciativa privada y gobierno, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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