Inicia IMM capacitación para fortalecer perspectiva de género en dependencias municipales

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Programa busca integrar enfoque de igualdad sustantiva en la gestión pública de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) inició el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para Titulares de las Unidades de Género para la Igualdad Sustantiva (UGIS), dirigido a personal de diversas dependencias municipales.

La capacitación tiene como objetivo reforzar la integración de la perspectiva de género en la planeación, implementación y evaluación de políticas públicas, mediante herramientas teóricas y prácticas alineadas a marcos internacionales, nacionales y locales.

“El programa brinda herramientas […] para reforzar la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de acciones institucionales con enfoque de género”, informó el IMM.

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La primera sesión, titulada “El Rol Estratégico de la UGIS y la Perspectiva de Género en la Administración Pública”, fue impartida por Zulay Alaid Abbud Esparza, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Ciudad Juárez.

Durante este módulo se abordaron las funciones y responsabilidades de las UGIS, así como su impacto en el desarrollo de programas que atiendan las necesidades específicas de las mujeres.

Se busca fortalecer la capacidad institucional para promover la igualdad sustantiva y prevenir violencias de género.

En el programa participan distintas áreas del gobierno municipal, entre ellas la Sindicatura, Desarrollo Social, DIF, Centros Comunitarios, Ecología, Educación, IPACULT y Desarrollo Urbano.

La capacitación contempla nueve sesiones en las que se abordarán temas como planeación con perspectiva de género, sensibilización institucional y atención de la violencia en entornos laborales.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral del IMM para promover la igualdad, la no discriminación y la construcción de espacios institucionales libres de violencia para las mujeres en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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