Instalan código QR en Museo Casa de Adobe para difundir patrimonio biocultural

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Herramienta digital permitirá a visitantes acceder a información histórica y cultural del Camino Real Tierra Adentro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), instaló un código QR en el Museo Casa de Adobe con el objetivo de acercar a la ciudadanía al conocimiento histórico y cultural mediante herramientas digitales.

La acción forma parte del proyecto PIISO, una iniciativa orientada a difundir el patrimonio biocultural de manera accesible e innovadora, integrando tecnología con contenidos educativos.

“Uno de los principales objetivos […] es difundir y preservar el patrimonio cultural e histórico de la ciudad”, señaló la directora de IPACULT, Ogla Liset Olivas.

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A través del código QR, los visitantes podrán acceder al proyecto “Camino Real Tierra Adentro”, el cual ofrece información sobre la herencia cultural de la región, incluyendo tradiciones, gastronomía y elementos que forman parte de la identidad local.

El contenido también destaca la relevancia histórica de esta ruta, considerada un eje que conecta diversos puntos del país con un valor cultural compartido, pese a su dispersión geográfica.

La plataforma digital integra información, entrevistas, mapas e imágenes sobre el patrimonio del Paso del Norte.

Durante la presentación, se destacó que esta herramienta permite visibilizar las regiones históricas y fortalecer la identidad cultural mediante el uso de tecnología accesible para el público.

El Museo Casa de Adobe, reconocido por su relevancia histórica al haber sido sede de la Presidencia de la República en un periodo clave del país, se consolida así como un espacio que combina historia y modernidad.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan ampliar el alcance de la difusión cultural y fomentar el interés de la población por conocer y preservar el patrimonio de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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