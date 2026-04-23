Invitan a participar en carrera binacional Unidos por el Autismo en Ciudad Juárez

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Evento busca promover la inclusión y recaudar fondos para atención de personas con autismo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Fundación Unidos por el Autismo invitó a la ciudadanía a participar en la octava edición de su carrera binacional, que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril con el objetivo de fomentar la inclusión y la conciencia social.

El evento marcará el cierre de la campaña anual de sensibilización sobre el autismo y representa la principal actividad de recaudación de la organización.

“Es la única actividad recaudatoria de la Fundación […] además de concluir la campaña anual de sensibilización”, señaló la directora Egla Ramírez Pérez.

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La carrera contará con modalidades de 3 y 10 kilómetros, además de una categoría recreativa abierta a toda la familia, en la que los participantes podrán caminar, trotar o correr, incluso acompañados de sus mascotas.

La salida está programada a las 7:30 de la mañana desde el Parque Extremo, con un calentamiento previo a partir de las 7:15. El recorrido abarcará vialidades como Heroico Colegio Militar, avenida Costa Rica y Plutarco Elías Calles.

El evento incluirá categorías infantiles y será de carácter familiar, permitiendo la participación de mascotas.

El costo de inscripción es de 400 pesos e incluye playera conmemorativa, medalla y número oficial. En el caso de niñas y niños, se entregarán además capas de superhéroe, mientras que las mascotas podrán recibir un pañuelo conmemorativo mediante donativo.

La entrega de kits se realizará el sábado 25 de abril en la plaza Alameda Iglesias, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Los recursos recaudados serán destinados a programas de atención para niñas, niños y jóvenes con autismo, con el fin de fortalecer los servicios que brinda la fundación en la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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