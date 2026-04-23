Invitan a tramitar credencial para préstamo de libros en bibliotecas municipales

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Servicio permite acceder gratuitamente a materiales de lectura en 26 espacios culturales de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación municipal invitó a la ciudadanía a tramitar la credencial de las Bibliotecas Públicas Municipales, con el objetivo de facilitar el acceso al préstamo de libros a domicilio y promover el hábito de la lectura.

En el marco del Día Mundial del Libro, autoridades destacaron que este servicio permite a los usuarios acceder a una amplia variedad de títulos sin costo, lo que representa una alternativa accesible para fomentar el aprendizaje y la lectura en familia.

“Este servicio permite a los usuarios acceder a una amplia variedad de títulos sin necesidad de adquirirlos”, informó el titular de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas.

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El funcionario señaló que actualmente el municipio cuenta con 26 bibliotecas públicas, las cuales durante 2025 registraron más de 47 mil visitantes, consolidándose como espacios clave para el desarrollo cultural en la ciudad.

La credencial permite a los usuarios solicitar hasta tres libros por un periodo de siete días, con la posibilidad de renovar el préstamo una vez concluido el plazo.

El servicio facilita el acceso continuo a materiales educativos y recreativos para personas de todas las edades.

Para tramitar la credencial, los interesados deben presentar dos fotografías tamaño infantil, comprobante de domicilio, identificación oficial y CURP, además de acudir con un aval mayor de edad que también presente documentación oficial.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca fortalecer el acceso a la cultura y fomentar la lectura, aprovechando la infraestructura existente en las bibliotecas públicas de Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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