Lleva IPACULT jornada de danza por la paz a secundaria en Ciudad Juárez

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Actividad de break dance busca fomentar convivencia y entornos escolares positivos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó una jornada de danza urbana en la Escuela Secundaria Federal No. 18, como parte del programa nacional Jornada por la Paz, con el objetivo de promover la convivencia y fortalecer entornos seguros entre estudiantes.

La actividad denominada “Break & Dance” incluyó la participación de alumnos, docentes e instructores especializados, quienes compartieron conocimientos sobre break dance como una forma de expresión artística y social.

“La cultura es un derecho y también una herramienta que nos permite enfrentar adversidades […] además de promover la convivencia y la paz”, expresó la directora de IPACULT, Ogla Liset Olivas.

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Durante la jornada, los estudiantes aprendieron pasos básicos de baile urbano y participaron en una demostración colectiva, guiados por instructores con experiencia en esta disciplina.

El evento también incluyó presentaciones por parte de jóvenes practicantes, quienes motivaron a sus compañeros a integrarse a actividades culturales como alternativa para el desarrollo personal.

La participación activa de estudiantes y docentes generó un ambiente de integración y entusiasmo en el plantel.

Autoridades educativas destacaron la relevancia de este tipo de iniciativas, al considerar que el arte contribuye a atender problemáticas sociales desde una perspectiva preventiva y comunitaria.

La jornada forma parte de una estrategia que busca impulsar la cultura como herramienta para la construcción de paz en espacios escolares y comunitarios.

En la actividad participaron directivos del plantel y representantes de IPACULT, quienes reiteraron el compromiso de continuar llevando este tipo de programas a más instituciones educativas en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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