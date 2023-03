Responde J+ Juárez a regidor Antonio Domínguez

Publicidad - LB3 -

Luego de que el regidor morenista acudiera a entregar un oficio donde solicita acciones por parte del organismo





Ciudad Juárez (ADN/Adriana Saucedo) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez aclaró que el servicio de agua se corta a los tres meses de falta de pago, en respuesta a los señalamientos realizados por el regidor Antonio Domínguez Alderete.



Luego de que el regidor acudiera a las oficinas de la J+ a entregar un oficio donde solicitaba una serie de acciones, el organismo comunicó que: :



La J+ no suspende el servicio de agua potable al día siguiente de que se vence el recibo como señala el joven regidor. Debe saber que eso lo hace la CFE o la Cía. De Gas. El agua se suspende o se corta no a los 30, no a los 60, sino después del día noventa (90). Es decir, el usuario que se ve en este problema de suspensión es porque no ha pagado en al menos, tres meses.



Se ha incrementado el monto de lo recaudado debido a que se hace un mayor esfuerzo por cobrar adeudos, no sólo de cuentas domésticas, sino comerciales e industriales. Los cortes en el servicio se retomaron después de casi tres años de pandemia y porque la Ley del Agua del Estado de Chihuahua lo mandata. Es parte de la responsabilidad del director ejecutivo, ver que la cartera vencida se recupere. Para lo que, se cuenta con un bien definido esquema de descuentos y convenios a quienes lo soliciten.



Tanto la autoridad municipal como la J+, han documentado no más de 300 alcantarillas sin tapa. Esto debido al pillaje del que somos víctimas.



En cuanto a la información sobre las inversiones que desea y que en este año serán de mil millones de pesos, todas las que se encuentran en proceso y en planeación en cuanto a rehabilitación y perforación de pozos, pavimentación y construcción de presas y diques, se han hecho ya públicas por medio de licitaciones a las que la ley obliga.



«El regidor o sus asesores podrían consultar nuestro sitio de Internet o el portal de Compranet. Obtendría toda la información. Le evitarían estas rectificaciones que nos vemos obligados a hacerlas. Creemos que es una gran irresponsabilidad de parte del regidor declarar de la forma como hace, sin sustento y más, citar a conferencias de prensa para divulgar información falsa y tendenciosa que no abona al régimen de paz y concordia que como autoridades o servidores públicos nos debemos», dicta el comunicado

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. - Publicidad - HP1 ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.