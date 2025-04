Esperan importante afluencia de juarenses en El Chamizal mañana domingo

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, pidió a la ciudadanía no pagar por obtener un espacio en El Chamizal para disfrutar del domingo de Pascua, ya que se espera una importante afluencia de juarenses como ocurre cada año en este espacio.

Ciudad Juárez, Chih .- Explicó que si el Municipio obtiene información sobre personas que están rentando áreas en el parque, se va a proceder contra ellos.

“Le pedimos a la gente que no vayan a caer en eso, porque no les va a funcionar, es mejor que le hagan como otras familias que van y acampan, no les conviene estar pagando y estaremos atentos a eso”, agregó.

El alcalde resaltó que ya se está preparado para este evento y se han atendido todas las recomendaciones que han emitido las dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Seguridad Vial y Protección Civil, instancias que siguen atentas para apoyar a los ciudadanos.

“El Chamizal es de todas y todos los juarenses, les pedimos que disfruten este día con mucha responsabilidad y estamos listos”, añadió.

Debido a esta festividad piden a la ciudadanía no estacionarse en doble fila en el parque, no circular ni estacionarse en áreas verdes y respetar los límites de velocidad dentro del lugar, además de evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Pidió a los juarenses utilizar los botes de basura o bolsas que se repartirán para que posteriormente las tiren en los contenedores.

Los estacionamientos que estarán disponibles son: parque de Las Lilas, Parque Extremo, Campos Cheramis, Parque Los Pinos, el estacionamiento del AquaDIF y el estacionamiento del Estadio Benito Juárez.

