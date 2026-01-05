Reporta Limpia alta participación ciudadana en el uso de Puntos Limpios

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales llaman a reforzar el cuidado de estos espacios para mantener su operación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia registró una respuesta positiva de la ciudadanía en el uso de los Puntos Limpios, los cuales se han consolidado como una alternativa eficaz para el manejo responsable de residuos en distintos sectores de la ciudad, informó el titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan.

El funcionario agradeció la participación de las y los juarenses que hacen uso de estos espacios, instalados por instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, y recordó que actualmente operan cinco puntos fijos y cuatro puntos temporales durante los fines de semana.

- Publicidad - HP1

Detalló que en los últimos días se reportó alta actividad en los Puntos Limpios fijos ubicados en Salvárcar, Mesa Central, bulevar Manuel Talamás Camandari, Carlos Castillo Peraza, así como en los puntos instalados en la Dirección de Ecología y en el Centro Comunitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

De igual manera, durante el fin de semana se registró una importante afluencia en los contenedores temporales localizados en Villa Colonial, Parajes de Oriente, Praderas del Sol y Tierra Nueva etapa I, lo que refleja el interés ciudadano por disponer adecuadamente de sus residuos.

Solís Kanahan informó que en Villa Colonial se presentó un incidente, luego de que una persona prendiera fuego en el área, por lo que hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, subrayando la necesidad de cuidar estos espacios y evitar prácticas que pongan en riesgo su funcionamiento.

Asimismo, exhortó a los podadores acreditados a realizar un manejo adecuado de los residuos de poda, ya que la disposición incorrecta de estos desechos provoca saturación de los contenedores y mayor carga operativa para las cuadrillas.

Finalmente, el director de Limpia pidió a la ciudadanía no dejar tiliches alrededor de los contenedores, mantener libres los accesos y colocar los residuos únicamente en los laterales, con el objetivo de facilitar su recolección y prolongar la vida útil de los Puntos Limpios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.