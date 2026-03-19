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Refuerza Municipio coordinación con Federación tras visita a Ciudad de México

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Directores municipales alinean proyectos estratégicos y rutas de trabajo conjunto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó una reunión con directores municipales para dar seguimiento a los acuerdos establecidos durante su reciente visita a la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal.

El encuentro permitió alinear acciones en temas prioritarios y definir rutas de trabajo que impulsen proyectos estratégicos para la ciudad, en colaboración con dependencias federales.

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Durante la sesión, los funcionarios revisaron los ejes abordados previamente y establecieron mecanismos de coordinación interinstitucional, orientados a mejorar la gestión de programas y obras.

“El objetivo es fortalecer la vinculación con instancias federales y avanzar en proyectos para la ciudad”

Asimismo, se reiteró el compromiso de trabajar en beneficio de la población, con énfasis en la atención a grupos vulnerables y el desarrollo equitativo de Ciudad Juárez.

Las autoridades destacaron que este tipo de reuniones buscan consolidar una agenda conjunta entre los distintos niveles de gobierno, para optimizar recursos y ampliar el impacto de las políticas públicas.

Previo a este encuentro, los directores municipales acompañaron al alcalde en un evento empresarial en El Paso, Texas, donde se expusieron los avances y la transformación de la ciudad en diversos rubros.

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