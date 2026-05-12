Reconoce Bonilla fortaleza de madres juarenses en festejo organizado por Xóchitl Contreras

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Alcalde de Chihuahua afirmó que “las mujeres de Juárez le dan norte a todo México”

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 500 madres juarenses participaron en un festejo organizado por la diputada Xóchitl Contreras, donde el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reconoció la fortaleza y el papel de las mujeres fronterizas en la vida social y familiar de Ciudad Juárez.

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Durante el encuentro, realizado en un ambiente de convivencia y música, Bonilla destacó el esfuerzo cotidiano de las madres juarenses y aseguró que representan un ejemplo para el país.

“Las mujeres de Juárez son las que le dan norte a todo México”

El alcalde capitalino señaló que las madres de la frontera enfrentan jornadas difíciles sin dejar de atender a sus familias y mantener unidos sus hogares.

Bonilla afirmó que las mujeres juarenses destacan por su carácter, trabajo y capacidad para afrontar situaciones adversas, al reconocer el esfuerzo que realizan diariamente tanto en sus empleos como dentro de sus hogares.

“Aquí en Juárez hay mamás que se levantan antes que salga el sol y no paran hasta la noche”

Asimismo, agradeció a las asistentes por su perseverancia y por el ejemplo que brindan a sus familias y a la comunidad.

“Gracias mamás de Juárez por no rendirse nunca”

Por su parte, la diputada Xóchitl Contreras señaló que el evento tuvo como objetivo reconocer la labor y entrega de las madres juarenses, así como generar un espacio de convivencia para las familias fronterizas.

Al festejo acudieron también el dirigente estatal del PAN en Juárez, Ulises Pacheco; el recaudador de rentas, Raúl García Ruiz; la exdiputada Marisela Terrazas; además de otros liderazgos y representantes políticos de la ciudad.

La celebración incluyó actividades recreativas y mensajes de reconocimiento dirigidos a las mujeres que participan activamente en el sostenimiento económico y social de Ciudad Juárez.