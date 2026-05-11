Impulsan JMAS y Municipio uso de agua tratada en nuevos fraccionamientos de Juárez

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Autoridades y desarrolladores acuerdan fortalecer áreas verdes mediante infraestructura de línea morada y reutilización de agua residual.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez, en coordinación con el Gobierno Municipal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acordó impulsar el uso de agua tratada en nuevos desarrollos habitacionales de la ciudad como parte de una estrategia de crecimiento urbano sustentable.

Durante una reunión encabezada por el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón; el superintendente de la CFE, Adrián Humberto Carrillo; y el coordinador de Gabinete del Municipio, Enrique Licón, se establecieron lineamientos con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

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Entre los acuerdos alcanzados se contempla la simplificación de procesos de entrega-recepción de nuevos fraccionamientos al Municipio, así como la incorporación de infraestructura para el aprovechamiento de agua residual tratada en parques y áreas verdes.

Los lineamientos incluyen la instalación de infraestructura de línea morada, cisternas de almacenamiento y sistemas de riego para espacios públicos, con el objetivo de reducir el consumo de agua potable en nuevas zonas habitacionales.

“Con el uso de agua tratada logramos ahorrar agua potable y fortalecer el cuidado de las áreas verdes de la ciudad”.

Marco Licón informó que actualmente en Ciudad Juárez se reutilizan alrededor de seis millones de metros cúbicos de agua residual tratada, recurso destinado al riego de 864 parques y áreas verdes de 189 fraccionamientos.

La JMAS detalló que estas acciones permiten atender cerca de 2 millones 892 mil metros cuadrados de espacios públicos mediante sistemas de reutilización de agua.

Las autoridades municipales y estatales señalaron que buscan promover un desarrollo urbano más eficiente y comprometido con el cuidado del recurso hídrico, especialmente ante el crecimiento de nuevos desarrollos habitacionales en la frontera.

“Es importante continuar trabajando para que los nuevos desarrollos habitacionales tengan acceso a este recurso”.

En la reunión participaron además representantes de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Desarrollo Social y Parques y Jardines del Municipio, así como directivos técnicos, comerciales y financieros de la JMAS.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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