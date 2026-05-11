Califica Sheinbaum como “fallida” la visita de Díaz Ayuso y cuestiona al PAN por promoverla

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Presidenta acusa a la derecha mexicana y española de reivindicar una visión colonial y discriminatoria de México

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “fallida” la visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y cuestionó al Partido Acción Nacional por impulsar su presencia en el país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la visita generó controversia tanto en México como en España, además de abrir nuevamente el debate sobre la visión histórica de la conquista y el papel de las culturas originarias.

“Los panistas trajeron a Isabel Ayuso para reconocer, junto con ella, a Hernán Cortés”

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Sheinbaum afirmó que la presencia de Díaz Ayuso reflejó la postura del conservadurismo mexicano y de sectores de la derecha española respecto a la historia nacional.

“El conservadurismo mexicano reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar, o reconociendo a un homicida, a un genocida”

La presidenta señaló que debe analizarse “quién la trae, por qué la trae y qué visión tienen ellos de México”, al considerar que existe una narrativa que minimiza la violencia y el exterminio ocurridos durante la invasión española.

Asimismo, rechazó versiones sobre una supuesta prohibición gubernamental para que Díaz Ayuso participara en un evento organizado por Grupo Xcaret.

Sheinbaum sostuvo que la discusión de fondo debe centrarse en el reconocimiento de las culturas originarias y en combatir expresiones de racismo, clasismo y discriminación.

La mandataria afirmó que la Cuarta Transformación impulsa una reivindicación histórica de los pueblos indígenas y de la identidad nacional, frente a lo que consideró discursos promovidos por sectores de ultraderecha en distintos países.

“La derecha mexicana, la derecha española y la derecha en el mundo propagan esta visión de que hay más y hay menos en la especie humana”

Añadió que su gobierno mantiene una postura de igualdad y reconocimiento pleno de todos los sectores de la sociedad mexicana.