Lanza CANACO Juárez campaña para impulsar el consumo local

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Organismo empresarial llama a fortalecer la economía fronteriza mediante compras en negocios de la ciudad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez lanzó una campaña para promover el consumo local y fortalecer la economía fronteriza mediante el apoyo directo a los negocios establecidos en la ciudad.

A través de redes sociales, el organismo empresarial destacó la importancia de que los ciudadanos prioricen las compras en comercios juarenses, al señalar que esta práctica contribuye a la generación de empleo y al bienestar de miles de familias.

“Cada compra local impulsa el crecimiento de nuestra ciudad”

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La campaña enfatiza que el consumo en establecimientos locales permite mantener activa la economía regional y fomenta el desarrollo económico de Ciudad Juárez.

CANACO Juárez subrayó que el fortalecimiento del comercio local representa un beneficio colectivo para la comunidad, especialmente en un contexto donde la actividad económica depende en gran medida del dinamismo fronterizo.

“Cuando eliges consumir en los negocios de Ciudad Juárez, apoyas a miles de familias, fortaleces el empleo y haces que nuestra economía siga avanzando”

El organismo empresarial convocó a la ciudadanía a respaldar a emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios locales mediante compras dentro de la ciudad.

La campaña también busca reforzar el sentido de identidad y colaboración comunitaria, promoviendo la participación ciudadana en el crecimiento económico regional.

“Consume local, apoya lo nuestro y construyamos juntos un mejor Juárez”

Como parte del mensaje difundido, CANACO Juárez retomó el lema:

“Si En Juárez compramos, todos ganamos”