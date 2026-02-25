Supervisa Marco Bonilla luminarias LED en colonia Zootecnia

Publicidad - LB2 -

Invierten 350 mil pesos en 68 lámparas; vecinos plantean demandas de seguridad y movilidad.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla realizó un recorrido nocturno por la colonia Zootecnia para verificar el funcionamiento de las nuevas luminarias LED instaladas en el sector, como parte del programa de modernización del alumbrado público en la capital del estado.

Durante la visita, el presidente municipal dialogó con vecinos sobre temas de seguridad y servicios públicos, además de revisar la operación de las lámparas y la cobertura del patrullaje de la Policía Municipal en la zona.

- Publicidad - HP1

La intervención representó una inversión aproximada de 350 mil pesos para la sustitución de 68 luminarias, con beneficio directo para más de 3 mil 200 habitantes. Con esta acción, Zootecnia se integra a las más de 730 colonias de la ciudad que cuentan con tecnología LED, dentro de la estrategia municipal para mejorar la iluminación y reforzar la seguridad urbana.

En el intercambio con residentes, se expusieron diversas solicitudes, entre ellas el tapiado de una vivienda abandonada, la colocación de postes adicionales en puntos específicos y la instalación de reductores de velocidad sobre la calle Avicultura, entre las calles 126 y 124, donde se ubica la primaria Martín Luis Guzmán, a fin de fortalecer la seguridad vial para estudiantes y familias.

El alcalde verificó personalmente el correcto funcionamiento de las lámparas y consultó con vecinos sobre la percepción de seguridad y el patrullaje de la Policía Municipal en la zona.

Asimismo, el edil promovió el uso de las aplicaciones digitales “Marca el Cambio”, para reportar fallas en servicios públicos, y “Yo Segura”, dirigida a brindar apoyo inmediato a mujeres en situación de riesgo, como parte de las herramientas de atención ciudadana del Gobierno Municipal.

En el recorrido participaron el jefe de la Policía Municipal, Julio Salas; el director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín; y el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, quienes recabaron las peticiones ciudadanas para su seguimiento por parte de las áreas correspondientes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.