Piden pueblos indígenas prohibir por ley la apología del genocidio y figuras como Hernán Cortés

Publicidad - LB2 -

Organizaciones indígenas exigieron a Sheinbaum enviar una iniciativa urgente al Congreso tras polémica por declaraciones de Isabel Díaz Ayuso

Ciudad de México (ADN/Staff) – Organizaciones y colectivos indígenas de México solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para prohibir la apología del genocidio y la reivindicación de figuras históricas vinculadas con la conquista española, entre ellas Hernán Cortés.

El pronunciamiento fue realizado en el Templo Mayor de la Ciudad de México por integrantes del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional (MPCOI-MN), junto con agrupaciones indígenas de distintas regiones del país.

- Publicidad - HP1

Las organizaciones señalaron que las recientes expresiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, representan una apología al colonialismo, el racismo y el negacionismo histórico hacia los pueblos originarios.

“Manifestamos nuestro firme rechazo a la apología del negacionismo, la visión colonial y las odiosidades raciales con los pueblos indígenas”

Los colectivos recordaron que, con la llegada de Hernán Cortés al continente americano, comenzó un proceso de despojo territorial, esclavitud y violencia contra las comunidades indígenas.

“Comenzó el despojo territorial y sus recursos, se cometió el crimen de genocidio que permanece en absoluta impunidad”

En el documento difundido este fin de semana, los grupos indígenas pidieron formalmente a la presidenta Sheinbaum impulsar una legislación que sancione la exaltación pública de personajes relacionados con actos considerados genocidas.

Además, solicitaron la creación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico entre los gobiernos de México y España para revisar las consecuencias del proceso colonial y establecer mecanismos de reparación hacia los pueblos indígenas.

El planteamiento fue dirigido tanto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como al rey Felipe VI y al gobierno mexicano.

“Los pueblos indígenas necesitamos establecer la verdad histórica y disponer de un estándar de la verdad durante la relación colonial hispana”

Las organizaciones también convocaron a participar en la “Cumbre Internacional sobre la Doctrina del Descubrimiento y sus Consecuencias con los Pueblos Indígenas”, programada del 18 al 22 de mayo en la Ciudad de México.

Entre los grupos firmantes se encuentran el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), la Coordinadora Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI), el Movimiento Indígena de la Ciudad de México y diversas organizaciones zapotecas, mixtecas, purépechas y tzeltales.

“¡Nunca más un México sin nosotros!”