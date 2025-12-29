Movil - LB1A -
    diciembre 29, 2025 | 14:30
    Juárez / El Paso

    Recolecta Limpia más de 2 mil 800 toneladas de basura en operativo especial de sábado

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La cifra supera en mil 300 toneladas el promedio habitual por el aumento de residuos en temporada festiva.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante un operativo especial realizado el sábado, personal de la Dirección de Limpia recolectó 2 mil 863 toneladas de basura, lo que representa mil 300 toneladas adicionales respecto al promedio regular de mil 550 toneladas que se levantan en un sábado normal en la ciudad.

    El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el incremento en el volumen de residuos es consecuencia directa de la temporada festiva, ya que tan solo el viernes previo se recolectaron mil 952 toneladas, alrededor de 500 toneladas más de lo habitual para ese día.

    “Estos resultados son reflejo del esfuerzo y compromiso del personal operativo, que redobló labores para atender la alta demanda registrada en distintos sectores de la ciudad”, señaló el funcionario.

    Solís Kanahan destacó que el resultado del operativo fue posible gracias a la dedicación del personal de recolección, a quienes reconoció por mantener el servicio activo durante jornadas de alta carga de trabajo, así como por la paciencia y colaboración de la ciudadanía.

    El director de Limpia indicó que continúan las labores para abatir rezagos, con la meta de que el servicio de recolección se encuentre 100 por ciento recuperado para el próximo miércoles, tras los ajustes derivados de los días festivos.

    Asimismo, recordó que el jueves 1 de enero el servicio será suspendido, por lo que se aplicará nuevamente una logística especial de recolección, similar a la implementada la semana anterior. El servicio se reanudará de manera normal el viernes 2 de enero.

    Precisó que las rutas correspondientes a lunes, miércoles y viernes no presentan afectaciones, mientras que las viviendas ubicadas en las cuatro zonas cuya recolección corresponde al día jueves deberán resguardar la basura y sacarla hasta el sábado.

    Finalmente, exhortó a la población a hacer un manejo responsable de los residuos, reduciendo su volumen mediante acciones como desarmar cajas de cartón, compactar envases y mantener la basura dentro del hogar, para facilitar el proceso de recolección durante los días posteriores a las celebraciones.

