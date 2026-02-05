Instala JMAS línea de conducción para fortalecer abasto de agua en Parajes de Oriente

Publicidad - LB2 -

La obra conecta pozos con tanque superficial y mejora la distribución en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) avanza en el proyecto de sectorización del servicio de agua potable con la instalación de una línea de conducción de 12 pulgadas de diámetro en el fraccionamiento Parajes de Oriente, como parte de las acciones para fortalecer el sistema de distribución en la zona.

Los trabajos se realizan este jueves 5 de febrero, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en el cruce de las calles Custodio de la República y bulevar Zaragoza, donde se instala una tubería con una longitud aproximada de 60 metros.

La nueva infraestructura permitirá conectar los pozos 207 y 209 con el Tanque Superficial San Francisco, lo que incrementará la capacidad operativa del sistema y mejorará el suministro de agua potable para las familias que habitan en este sector del suroriente de la ciudad.

De acuerdo con la JMAS, la sectorización del servicio es una estrategia clave para lograr un manejo más eficiente del agua, ya que permite regular la presión, detectar y reducir fugas, así como optimizar el abasto sin generar afectaciones mayores durante labores de mantenimiento.

Estas acciones forman parte de un esquema integral de modernización hidráulica, orientado a garantizar un servicio más constante y confiable, especialmente en zonas con crecimiento habitacional acelerado.

La dependencia señaló que la intervención busca fortalecer la infraestructura existente y mejorar la capacidad de respuesta ante variaciones en la demanda, contribuyendo a una operación más eficiente del sistema de agua potable.

Con este tipo de obras, la JMAS continúa impulsando mejoras al servicio para elevar la calidad del abastecimiento y beneficiar de manera directa a las y los habitantes de Ciudad Juárez.

