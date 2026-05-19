Reciben estudiantes visita educativa en vivero de El Chamizal

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Alumnos de primaria participaron en actividades sobre composta, reforestación y cuidado ambiental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó una visita guiada para estudiantes de tercer grado de la Escuela Primaria Sierra Vista en el vivero municipal de El Chamizal, como parte de las acciones de educación ambiental dirigidas a la niñez juarense.

Durante el recorrido, alumnas y alumnos de los tres grupos conocieron procesos relacionados con composta, producción de plantas y conservación del medio ambiente.

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El coordinador de Cultura Sustentable de la dependencia, Víctor Manuel Herrera Correa, informó que la actividad se organizó tras una solicitud realizada por la dirección del plantel educativo ubicado en el suroriente de la ciudad.

El funcionario explicó que inicialmente se planteó realizar una jornada de trabajo voluntario, aunque posteriormente se decidió desarrollar actividades didácticas acordes a la edad de los menores.

“Diseñamos una actividad más dinámica y educativa para que pudieran conocer el vivero, el museo y las áreas infantiles de El Chamizal”, señaló Herrera Correa.

Las y los estudiantes recorrieron áreas de invernaderos, semilleros, sistemas de riego y espacios destinados a la producción de árboles y plantas.

Durante la visita también recibieron información sobre el respeto a la fauna urbana, la importancia de la composta y el cuidado de los recursos naturales.

Herrera Correa destacó que el vivero municipal funciona principalmente como un espacio de producción vegetal, por lo que las visitas escolares deben organizarse con medidas de seguridad adecuadas.

Asimismo, indicó que este tipo de actividades buscan fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas y promover el respeto por la biodiversidad local.

La docente Arely Morales explicó que el grupo escolar trabaja actualmente en un proyecto relacionado con reforestación y conocimiento de especies vegetales propias de Ciudad Juárez.

“Es importante que los niños conozcan estos espacios y aprendan desde pequeños sobre el cuidado del medio ambiente”, comentó la maestra.

Por su parte, la estudiante María Fernanda expresó entusiasmo por la experiencia y señaló que aprendió sobre árboles, plantas y la importancia de cuidarlos.

La Dirección de Parques y Jardines reiteró que continuará impulsando actividades educativas para fomentar la cultura ambiental entre niñas y niños de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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