Promueve Transparencia Municipal protección de datos entre estudiantes del Tec de Juárez

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La dependencia realizó jornada de sensibilización sobre acceso a la información y privacidad digital.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Municipio realizó una jornada de sensibilización en el Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Juárez (TecNM-ITCJ) para informar a estudiantes sobre acceso a la información pública y protección de datos personales.

El titular de la dependencia, Fernando Gómez Cid de León, señaló que esta actividad representa la primera visita realizada por la coordinación a dicha institución durante la actual administración municipal.

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Durante la jornada, el alumnado recibió orientación sobre mecanismos de transparencia, consulta de información pública y riesgos asociados al manejo inadecuado de datos personales en plataformas digitales.

La actividad estuvo enfocada en generar conciencia sobre privacidad y seguridad digital entre jóvenes universitarios.

Gómez Cid de León indicó que las y los estudiantes representan un sector vulnerable debido al uso constante de redes sociales y herramientas tecnológicas.

Asimismo, explicó que experiencias similares desarrolladas anteriormente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Chihuahua han generado mayor interés de la comunidad estudiantil en temas relacionados con transparencia.

“Después de estas jornadas algunos estudiantes comenzaron a realizar solicitudes de información y consultas en el portal municipal de transparencia”, comentó el funcionario.

La dependencia informó que también se han recibido correos electrónicos de universitarios interesados en resolver dudas relacionadas con protección de datos personales.

El titular de Transparencia señaló que el plan de trabajo contempla realizar al menos una visita trimestral a instituciones de educación superior durante el resto del año.

La Coordinación de Transparencia invitó a estudiantes y jóvenes a participar en próximas jornadas informativas que serán anunciadas en diferentes universidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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