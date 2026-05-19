Construye Obras Públicas domos en escuelas de Infonavit Casas Grandes

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El Municipio invierte más de 7.7 millones de pesos en infraestructura educativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas trabaja en la construcción de domos en tres planteles educativos ubicados en el sector de Infonavit Casas Grandes, como parte de los proyectos de mejoramiento de infraestructura escolar en Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las obras representan una inversión de 7 millones 788 mil 261 pesos.

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Los trabajos se desarrollan en la Escuela Secundaria Federal número 6, ubicada entre las calles Valentín Fuentes y Benemérito de las Américas.

También se construyen estructuras en la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez, localizada entre avenida Ejército Nacional y calle Martín L. Guzmán, así como en la Escuela Primaria Ramona Soto de González.

Las obras buscan ofrecer espacios más adecuados para actividades académicas, deportivas y recreativas dentro de los planteles educativos.

El funcionario explicó que los domos permitirán además proteger a estudiantes y personal docente de las condiciones climáticas durante el desarrollo de actividades escolares.

“Continuamos trabajando en proyectos enfocados en fortalecer la infraestructura educativa y atender las necesidades de la población estudiantil”, señaló González García.

La Dirección de Obras Públicas informó que los trabajos forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para mejorar espacios educativos en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, indicó que las obras serán entregadas en las próximas semanas por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

El Municipio mantiene proyectos de infraestructura escolar en distintos planteles de Ciudad Juárez como parte de su programa de apoyo a la educación pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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