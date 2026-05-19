Analizan regidores implementar cajones rosas en estacionamientos de Juárez

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La propuesta contempla espacios preferentes para mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación analizaron modificaciones al Reglamento de Construcción del Municipio de Juárez para incorporar los llamados cajones rosas en estacionamientos de oficinas, centros comerciales y espacios públicos.

La revisión se realizó en conjunto con personal de la Coordinación General de Seguridad Vial y contempla cambios al Artículo 91, además de la incorporación del Artículo 91 Bis.

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La coordinadora de la comisión, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, explicó que la propuesta establece un número mínimo de cajones preferentes destinados a mujeres embarazadas y personas con movilidad limitada o reducida.

Los espacios deberán contar con un ancho mínimo de 3.65 metros y ubicarse cerca de los accesos principales de los edificios.

Asimismo, deberán permanecer libres de obstáculos y, en caso de existir desniveles, se contempla la instalación de rampas con un ancho mínimo de 1.20 metros y pendiente máxima del seis por ciento.

La propuesta también establece señalización horizontal y vertical específica para identificar estos cajones preferentes.

La señalización horizontal consistirá en pintura rosa de alta visibilidad y símbolos alusivos a personas adultas mayores y mujeres embarazadas.

En tanto, la señalización vertical incluirá dispositivos fijos con leyendas y distintivos visibles para facilitar su identificación.

De acuerdo con el proyecto, los estacionamientos con 50 cajones deberán contar al menos con un espacio rosa.

Los cajones estarán dirigidos a mujeres embarazadas y personas con movilidad limitada temporal, incluyendo usuarios de muletas, andadores o sillas de ruedas.

Para acceder a este beneficio, las personas interesadas deberán realizar un trámite ante la Coordinación de Seguridad Vial, dependencia que determinará la vigencia del marbete correspondiente.

La propuesta será presentada ante el Cabildo de Ciudad Juárez para su análisis y eventual aprobación.

En la reunión también participaron el regidor Antonio Domínguez Alderete, así como personal de Seguridad Vial y de la Sindicatura Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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