Realiza SIPINNA Juárez sesión para fortalecer acciones en favor de niñas y adolescentes

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Dependencias municipales revisaron avances y estrategias de protección integral en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Juárez realizó la Segunda Sesión Ordinaria 2026 con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y las acciones enfocadas en la protección de la niñez y adolescencia en el municipio.

La sesión fue encabezada por la secretaria ejecutiva de SIPINNA Juárez, Laura Mónica Marín Franco, quien presentó informes sobre las actividades desarrolladas durante los primeros meses del año.

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Durante el encuentro participaron representantes de dependencias municipales, instituciones educativas y organismos integrantes del sistema, quienes revisaron avances relacionados con la protección de derechos y prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Entre los temas abordados destacaron estrategias para promover entornos seguros, libres de violencia y con pleno respeto a los derechos de las infancias y adolescencias.

SIPINNA Juárez informó que la sesión permitió dar seguimiento a compromisos interinstitucionales y reforzar mecanismos de colaboración para impulsar políticas públicas enfocadas en el bienestar y desarrollo integral de este sector de la población.

Asimismo, se resaltó la importancia de fomentar la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la construcción de comunidades más seguras e incluyentes.

Como parte del informe de actividades se destacó la campaña “Darfi investiga por tus derechos”, mediante la cual personal del sistema visita escuelas primarias y jardines de niños para promover de manera dinámica el conocimiento de derechos y responsabilidades infantiles.

También se reportaron capacitaciones impartidas en planteles educativos y espacios comunitarios sobre prevención de violencia, bullying, crianza positiva, relaciones sanas y salud emocional.

Durante la sesión se reconoció el respaldo del DIF Municipal en acciones enfocadas en la protección y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

SIPINNA Juárez reiteró que continuará trabajando en coordinación con distintas instituciones para fortalecer la protección y promoción de derechos de la niñez y adolescencia en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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