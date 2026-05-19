Imparte Salud Municipal talleres de bienestar emocional en maquiladora de Juárez

Personal del Centro de Salud Urbano B capacitó a 117 trabajadores en temas de salud mental.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Salud Municipal impartió una serie de talleres sobre bienestar emocional y salud mental a trabajadores de la maquiladora CTC PROTOTIPOS Planta 2, beneficiando a un total de 117 personas.
Las actividades fueron desarrolladas por especialistas del Centro de Salud Urbano B como parte de las acciones preventivas enfocadas en fortalecer la salud emocional en espacios laborales.
La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la importancia de acercar este tipo de programas a distintos sectores de la comunidad.
“La salud mental es fundamental para el bienestar y la calidad de vida de las personas”, expresó la funcionaria.
Los talleres se realizaron del 11 al 15 de mayo en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con depresión, manejo de emociones, resolución de conflictos, estrés y ansiedad.
El objetivo de las capacitaciones fue proporcionar herramientas que contribuyan al bienestar integral de las y los trabajadores dentro de sus entornos laborales.
La Dirección de Salud Municipal informó que este tipo de estrategias forman parte de las acciones permanentes de prevención y orientación emocional impulsadas por la dependencia.
Asimismo, señaló que se busca fomentar espacios laborales más saludables mediante actividades enfocadas en la salud mental y el manejo emocional.
El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar promoviendo programas de atención integral y prevención en beneficio de la comunidad juarense.
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