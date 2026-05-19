Imparte Salud Municipal talleres de bienestar emocional en maquiladora de Juárez

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Personal del Centro de Salud Urbano B capacitó a 117 trabajadores en temas de salud mental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Salud Municipal impartió una serie de talleres sobre bienestar emocional y salud mental a trabajadores de la maquiladora CTC PROTOTIPOS Planta 2, beneficiando a un total de 117 personas.

Las actividades fueron desarrolladas por especialistas del Centro de Salud Urbano B como parte de las acciones preventivas enfocadas en fortalecer la salud emocional en espacios laborales.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la importancia de acercar este tipo de programas a distintos sectores de la comunidad.

“La salud mental es fundamental para el bienestar y la calidad de vida de las personas”, expresó la funcionaria.

Los talleres se realizaron del 11 al 15 de mayo en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con depresión, manejo de emociones, resolución de conflictos, estrés y ansiedad.

El objetivo de las capacitaciones fue proporcionar herramientas que contribuyan al bienestar integral de las y los trabajadores dentro de sus entornos laborales.

La Dirección de Salud Municipal informó que este tipo de estrategias forman parte de las acciones permanentes de prevención y orientación emocional impulsadas por la dependencia.

Asimismo, señaló que se busca fomentar espacios laborales más saludables mediante actividades enfocadas en la salud mental y el manejo emocional.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar promoviendo programas de atención integral y prevención en beneficio de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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