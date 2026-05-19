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Promueve Salud Municipal donación de leche humana para recién nacidos

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Autoridades destacan beneficios de la lactancia y el apoyo a bebés prematuros y hospitalizados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Humana, la Dirección de Salud Municipal destacó la importancia de esta práctica para apoyar la alimentación y recuperación de bebés prematuros, recién nacidos con complicaciones médicas y lactantes que no pueden recibir leche materna directamente de sus madres.

La dependencia informó que la leche humana aporta nutrientes esenciales como proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales indispensables para el crecimiento y desarrollo de los recién nacidos.

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Además, señalaron que contiene anticuerpos y factores bioactivos que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a prevenir infecciones y enfermedades durante los primeros meses de vida.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, reconoció la labor de las madres donadoras y llamó a fortalecer la cultura de la lactancia y la donación de leche humana.

“Reconocemos profundamente a las madres donadoras que ayudan a que muchos bebés hospitalizados tengan mayores oportunidades de crecer sanos y fuertes”, expresó la funcionaria.

La leche donada se destina principalmente a bebés prematuros, recién nacidos con bajo peso, menores con padecimientos gastrointestinales y lactantes postoperados.

La Dirección de Salud Municipal indicó que las mujeres interesadas en convertirse en donadoras deben encontrarse en periodo de lactancia, gozar de buena salud y cumplir con los procesos de valoración médica e higiene establecidos por los bancos de leche humana.

La dependencia explicó que este tipo de alimentación especializada favorece la recuperación y desarrollo de menores con necesidades médicas específicas.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con el Programa Nacional de los Primeros 1000 Días de Vida, la leche materna contribuye al desarrollo neurológico, digestivo y emocional de los recién nacidos.

Las autoridades municipales reiteraron la importancia de promover la lactancia materna y la donación de leche humana como acciones de salud pública y solidaridad social.

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