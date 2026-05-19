Concluye Municipio repavimentación en calles Baudelio Pelayo, Senecú y Portales

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Las obras abarcaron más de 31 mil metros cuadrados con inversión superior a 14.5 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas concluyó los trabajos de repavimentación en las calles Baudelio Pelayo, Senecú y Portales, como parte del programa de mejoramiento de vialidades que desarrolla el Gobierno Municipal en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las labores consistieron en el retiro de material deteriorado para posteriormente aplicar nueva carpeta asfáltica.

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Indicó que los trabajos permitirán mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones que transitan por la zona.

La obra representó una inversión de 14 millones 513 mil 409 pesos y contempló la rehabilitación de 31 mil 397 metros cuadrados de superficie vial.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de las estrategias municipales para fortalecer la infraestructura urbana y atender las necesidades de movilidad en la ciudad.

“Seguimos trabajando en distintos sectores de Juárez para mejorar las vialidades y ofrecer mejores condiciones de tránsito a la ciudadanía”, destacó González García.

La Dirección de Obras Públicas informó que los proyectos de repavimentación continúan desarrollándose en diferentes puntos del municipio mediante programas de rehabilitación vial.

El Gobierno Municipal reiteró que las obras buscan mejorar la conectividad y las condiciones de tránsito para las y los juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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