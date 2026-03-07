Realizan estudiantes del CMA mural colectivo durante el Iron Woman Challenge

Publicidad - LB2 -

La intervención artística se desarrolló en el lienzo charro y refleja la relación entre las personas, los animales y la naturaleza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes del Centro Municipal de las Artes (CMA), perteneciente al Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, realizaron un mural colectivo en la entrada del lienzo charro como parte de las actividades del evento Iron Woman Challenge, organizado por la comunidad Chiricahua en el marco de la conmemoración del 8 de marzo.

La obra fue concebida como un ejercicio de creación artística vinculado con la comunidad, en el que las y los alumnos participaron en todas las etapas del proceso creativo para representar, mediante imágenes y símbolos, la relación entre las personas, los animales y la naturaleza.

- Publicidad - HP1

El mural retoma el trabajo que impulsa la comunidad Chiricahua en favor de la rehabilitación y rescate de caballos y otros animales destinados al sacrificio, reflejando una visión centrada en el respeto y cuidado hacia toda forma de vida.

En la realización participaron las y los estudiantes Andrea Valenzuela Flores, Dulce Nidya Nayely López Reyes, Cam Luévano Ruíz, Maximiliano Pérez Soto y Adriana A. Grajeda Hernández, quienes aportaron distintos lenguajes visuales para construir una obra colectiva que actualmente recibe a las personas que acuden al rodeo.

La encargada de despacho de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de intervenciones permiten que el arte trascienda el espacio académico y se inserte en la vida comunitaria, generando procesos de diálogo y encuentro a través de la creación artística.

Este tipo de proyectos permiten que el arte salga de las aulas y fortalezca los vínculos con la comunidad, además de visibilizar causas sociales y culturales desde la práctica artística.

El proyecto contó con el acompañamiento de docentes del CMA, entre ellos la maestra Ana Landa, quienes impulsaron el proceso creativo del alumnado. El mural, instalado en la entrada del lienzo charro, simboliza la fuerza, la conexión con los animales y el lugar que cada ser vivo ocupa dentro del entorno natural.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.