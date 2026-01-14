Realiza Parques y Jardines mantenimiento en la Plaza Tin Tan

Publicidad - LB2 -

Las acciones buscan mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios limpios y seguros para la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de conservar en buenas condiciones los espacios públicos y brindar áreas limpias y seguras para la convivencia, la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de mantenimiento en la Plaza Tin Tan, ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre.

De acuerdo con la dependencia municipal, las labores incluyeron mantenimiento general del área, retiro de basura, corte de hierba y poda formativa de la vegetación, además del levantamiento y disposición adecuada de los residuos generados durante las acciones de corte y poda.

El titular de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas intervenciones forman parte de los programas permanentes de atención a parques, plazas y áreas verdes que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

El funcionario señaló que el objetivo es mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos más agradables para el esparcimiento y la recreación de las familias juarenses.

Zamarrón Saldaña reiteró que los trabajos de mantenimiento continuarán en otras zonas del municipio, atendiendo tanto las necesidades detectadas por la dependencia como las solicitudes realizadas por la comunidad, como parte del compromiso de conservar los espacios públicos en condiciones óptimas.