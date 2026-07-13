Realiza JMAS trabajos de bacheo en la calle Yepómera

Publicidad - LB2 -

La reposición del pavimento forma parte de las obras complementarias para el desvío del colector de drenaje y la construcción del puente Paso Las Torres–Talamás Camandari.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició trabajos de bacheo y reposición de pavimento sobre la calle Yepómera, como parte de las obras complementarias derivadas de la instalación de tubería para el desvío del colector de drenaje en el bulevar Manuel Talamás Camandari.

La supervisora de bacheo de la JMAS, Melanie López, informó que las labores se desarrollan en el tramo comprendido entre la calle Eduardo Barbachano y el bulevar Manuel Talamás Camandari, donde previamente se intervino una zanja de aproximadamente 300 metros para la colocación de nueva infraestructura sanitaria.

“Se está trabajando en el tirado de carpeta asfáltica sobre una zanja de aproximadamente 300 metros, intervenida previamente con la instalación de nueva tubería de la red de drenaje para el desvío del colector Talamás Camandari”.

- Publicidad - HP1

La funcionaria explicó que para la ejecución de la obra se emplea maquinaria especializada, entre ella una extendedora de asfalto, equipo de riego y rodillos compactadores, con el propósito de garantizar un mejor acabado y condiciones adecuadas para la circulación vehicular.

Los trabajos se realizan en un horario de 8:00 a 18:00 horas e incluyen labores de relleno, compactación y colocación de carpeta asfáltica. Una vez concluidas estas etapas, la vialidad será reabierta al tránsito.

Asimismo, indicó que el pavimento se coloca con un espesor de siete centímetros, superior al habitual, debido a la circulación constante de vehículos de carga pesada en esa zona industrial.

La JMAS informó que, una vez concluidas las labores en la calle Yepómera, el personal iniciará la reposición del pavimento sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, como parte del cierre de la zanja abierta para el desvío del colector que permitirá continuar con la construcción del puente Paso Las Torres–Talamás Camandari.

La dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía y señaló que estas obras buscan fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la movilidad en el suroriente de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.