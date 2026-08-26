Abandona Enrique Inzunza bancada de Morena y seguirá como senador independiente

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El legislador sinaloense rechazó pedir licencia y permanecerá en el Senado sin grupo parlamentario, en medio de señalamientos y presión política.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Enrique Inzunza anunció su separación del grupo parlamentario de Morena y confirmó que continuará ejerciendo su cargo de manera independiente, luego de que crecieran las presiones dentro del oficialismo para que solicitara licencia y enfrentara las investigaciones abiertas en su contra.

La decisión se produjo después de que la dirigencia de Morena y varios legisladores del bloque oficialista marcaran distancia del senador sinaloense, quien había anticipado su intención de reincorporarse plenamente a los trabajos legislativos a partir del próximo periodo ordinario.

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Ariadna Montiel sostuvo que Inzunza debió solicitar licencia para enfrentar las investigaciones, mientras que Imelda Castro, recientemente designada como coordinadora de Morena en Sinaloa, expresó una postura similar y señaló que el legislador debió separarse temporalmente del cargo desde abril.

La presión política aumentó luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitara nuevamente licencia tras un breve regreso al cargo, en un contexto marcado por señalamientos de autoridades estadounidenses contra ambos políticos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

“Por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de manera independiente”, expresó Inzunza.

El legislador rechazó pedir licencia y sostuvo que permanecerá en el Senado hasta 2030, año en que concluye el periodo para el que fue electo. También aseguró que ha sido objeto de una campaña de acusaciones y que su separación de la bancada busca evitar que Morena sea afectado políticamente por su situación.

La bancada de Morena, coordinada por Ignacio Mier, tenía previsto someter a votación su permanencia dentro del grupo parlamentario durante su reunión plenaria, por lo que el anuncio de Inzunza se adelantó a una determinación que parecía encaminada a excluirlo.

Desde otros sectores del oficialismo también se habían pronunciado a favor de que solicitara licencia. El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, calificó como imprudente su regreso al Senado, mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo expresaron posturas en el mismo sentido.

La presidenta Claudia Sheinbaum también declaró que Inzunza, al igual que otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa bajo investigación, debía valorar separarse de sus cargos para enfrentar los señalamientos.

La salida de Inzunza representa un rompimiento político con la estructura que lo sostuvo durante casi dos años en el Senado, donde fue considerado uno de los perfiles cercanos al entonces coordinador Adán Augusto López y al propio Rocha Moya.

Hace apenas unos meses, el senador era mencionado entre los posibles aspirantes de Morena a la gubernatura de Sinaloa en 2027. Con su salida de la bancada, su futuro político queda en un escenario distinto mientras el partido perfila otros liderazgos para la sucesión estatal.