Conecta Chihuahua 744 cámaras escolares a plataforma de videovigilancia

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El programa Escuela Segura incorporó 62 cámaras de plateles educativos durante el último año.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua mantiene enlazadas 744 cámaras de planteles educativos a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, como parte del programa Escuela Segura.

La administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla informó que esta estrategia busca fortalecer la vigilancia preventiva en entornos escolares y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo o posibles hechos delictivos.

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De acuerdo con la información municipal, entre agosto de 2025 y junio de 2026 se incorporaron 62 nuevas cámaras particulares a la red de videovigilancia, mediante la colaboración voluntaria de instituciones educativas.

El programa permite enlazar equipos de videovigilancia de escuelas a la plataforma municipal, con el propósito de ampliar la cobertura de prevención dentro y alrededor de los planteles.

La autoridad municipal señaló que la estrategia busca generar mejores condiciones de seguridad para estudiantes, docentes, personal educativo y familias que acuden diariamente a las escuelas de la capital del estado.

El acceso a las cámaras se realiza bajo lineamientos establecidos y únicamente ante situaciones de emergencia, hechos con probable apariencia de delito o cuando existe autorización de la institución propietaria del equipo.

La incorporación de planteles a la red PECUU forma parte de una política municipal orientada al uso de tecnología para reforzar acciones de prevención en colonias, calles y espacios comunitarios.

Con el programa Escuela Segura, el Gobierno Municipal de Chihuahua busca consolidar la coordinación con comunidades educativas y fortalecer los mecanismos de vigilancia y reacción en zonas escolares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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