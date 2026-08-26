Encabeza Sheinbaum clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar

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La Presidenta afirmó que México tiene derecho a decidir su propio destino durante ceremonia en Zapopan, Jalisco.

Zapopan, Jal. (ADN/Staff) – La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026, ceremonia en la que se graduaron 8 mil 138 nuevos elementos y se dio la bienvenida a 5 mil 200 alumnas y alumnos que iniciarán cursos el próximo 1 de septiembre.

Durante el acto, la mandataria federal señaló que las Fuerzas Armadas tienen su origen en un pueblo que ha defendido su libertad y en una nación que ha luchado por su soberanía, por lo que llamó a las y los integrantes del sistema militar a mantener presente el sentido de servicio a México.

“A todas y todos nos corresponde recordar siempre de dónde viene esta fuerza: de un pueblo que ha defendido su libertad, de una nación que ha luchado por su soberanía y una historia que nos enseñó que México tiene derecho siempre a decidir su propio destino”.

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La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas destacó que el Ejército Mexicano está ligado a momentos históricos como la Independencia, la defensa del Castillo de Chapultepec, la resistencia ante la invasión estadounidense, la Batalla del 5 de Mayo y la defensa de la legalidad frente al golpe de Estado contra Francisco I. Madero.

Sheinbaum Pardo afirmó que la lealtad a la patria, a la Constitución, a la soberanía y al pueblo de México se construye diariamente mediante la disciplina, el cumplimiento del deber y el ejercicio responsable de la autoridad.

La Presidenta llamó a las y los graduados, así como a quienes inician su formación, a ejercer sus responsabilidades con prudencia, humildad, sensibilidad y lealtad, al subrayar que el uniforme no representa privilegios, sino servicio al pueblo.

Durante la ceremonia, la titular del Ejecutivo Federal entregó diplomas a los primeros lugares de aprovechamiento de cada plantel del Sistema Educativo Militar, así como condecoraciones, distinciones y obsequios por parte de agregados militares en México.

En el acto también se realizó una exhibición acrobática de la escuadrilla “Águilas Aztecas”, además de un desfile de honor y la declaratoria formal de clausura y apertura de cursos de los planteles del Sistema Educativo Militar.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que de los 8 mil 138 militares graduados, alrededor de 3 mil egresaron de especialidades en formación de oficiales, de los cuales mil se integrarán a la Guardia Nacional.

Trevilla Trejo indicó que esta incorporación forma parte del segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, relacionado con el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

El titular de la Defensa Nacional anunció además que, por instrucciones de la Presidenta, inició el proceso legal y administrativo para cambiar el nombre de la Universidad del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional a Universidad de la Defensa Nacional.

La subteniente de la Guardia Nacional, María Fernanda Ángeles García, expresó que la presencia de la Presidenta representa una inspiración para la juventud militar y señaló que, de 40 mil aspirantes, ingresaron 4 mil 219, de los cuales concluyeron sus estudios militares 2 mil 637 oficiales que se incorporan a tareas de las Fuerzas Armadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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