Realiza JMAS cambio de válvula en la avenida Plutarco Elías Calles

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El servicio de agua será suspendido temporalmente este miércoles en el sector de De la Raza y zonas aledañas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realiza trabajos de preparación para el reemplazo de una válvula sobre la avenida Plutarco Elías Calles, en el cruce con avenida De la Raza.

La intervención tiene como objetivo mejorar la operación de la red de agua potable, fortalecer el control del sistema y brindar un mejor servicio a las familias del sector.

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Como parte de los trabajos, será necesario suspender temporalmente el servicio de agua este miércoles, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la zona comprendida desde la calle Adolfo de la Huerta hasta la avenida Plutarco Elías Calles.

La suspensión afectará el estacionamiento del Colegio Teresiano, la zona Santa Cecilia y áreas aledañas, por lo que la descentralizada pidió comprensión a vecinos y usuarios mientras se realizan las maniobras.

Daniel Alvarado, jefe del Departamento de Agua Potable de la JMAS, explicó que actualmente se llevan a cabo trabajos de excavación para localizar la caja de la válvula y demoler la estructura existente, con el propósito de reemplazar una válvula de 4 pulgadas de la línea general.

“El mantenimiento de las válvulas se requiere para mantener en buenas condiciones. Esto ayudará a que los usuarios tengan una mejor calidad de agua, además de permitirnos tener un mejor control de la red”.

Debido a las labores, se mantendrá un cierre parcial a la circulación vehicular hasta el próximo sábado sobre la avenida Plutarco Elías Calles y avenida De la Raza.

En sentido de sur a norte por la avenida Plutarco Elías Calles permanecerán cerrados los dos carriles centrales, mientras que los automovilistas podrán circular por los carriles de los extremos derecho e izquierdo.

Asimismo, en sentido de oriente a poniente por la avenida De la Raza, permanecerá cerrado el carril de extrema derecha, por lo que se pidió a los conductores extremar precauciones, atender los señalamientos y considerar tiempos adicionales de traslado.

La JMAS informó que en el sitio participa una cuadrilla operativa con apoyo de maquinaria, además de que posteriormente se realizarán labores de limpieza, bacheo y repavimentación del tramo intervenido.

Con estas acciones, la descentralizada continúa con el mantenimiento de la infraestructura de agua potable para mejorar la presión y garantizar un servicio más eficiente en beneficio de las familias juarenses.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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