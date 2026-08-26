Concluye JMAS construcción de Presa Filtros II con inversión de 120 mdp

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La obra busca reducir riesgos de inundación y proteger a más de 35 mil familias del norponiente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez concluyó los trabajos de construcción de la Presa Filtros II, obra hidráulica desarrollada con una inversión superior a los 120 millones de pesos para reducir riesgos de inundación en el norponiente de la ciudad.

Como parte del cierre del proyecto, la descentralizada realizó el último colado de mezcla de concreto, con lo que se dio por terminada una infraestructura considerada estratégica para el manejo de aguas pluviales en esa zona.

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El director ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes, destacó que la presa permitirá atender con mayor eficiencia los problemas de inundación que históricamente han afectado a familias del sector.

“Estamos terminando hoy un proyecto muy grande, muy importante, que es la terminación de la presa Filtros II. Es una obra con una inversión de más de 120 millones de pesos, que viene a resolver grandes problemas de inundaciones en la zona norponiente de Ciudad Juárez”.

De acuerdo con la dependencia, la obra beneficiará de manera directa a más de 35 mil familias, al disminuir el riesgo de afectaciones durante lluvias intensas y contribuir a la protección del patrimonio de habitantes del norponiente.

Paredes explicó que la presa también permitirá reducir la cantidad de agua que llega a colectores importantes de la ciudad, entre ellos el Norzagaray y el Cuatro Siglos, lo que ayudará a prolongar su vida útil y disminuir posibles daños por sobrecarga pluvial.

La Presa Filtros II se ubica en el Periférico Camino Real, sobre el cauce del Arroyo Colorado y el arroyo de las Víboras, fuera de la mancha urbana, pero con impacto directo en la seguridad hidráulica de Ciudad Juárez.

“Este arroyo tiene historias de pérdida de vidas humanas, con esta presa se va a lograr evitar esas tragedias de aquí en adelante”.

La infraestructura cuenta con una altura superior a 21 metros y una capacidad de almacenamiento de 385 millones de litros, lo que permitirá contener escurrimientos y controlar avenidas de agua durante precipitaciones fuertes.

El funcionario señaló que el proyecto forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura hidráulica de Ciudad Juárez y atender necesidades prioritarias de la población.

Con la conclusión de la Presa Filtros II, la JMAS avanza en la consolidación de obras orientadas al manejo de aguas pluviales, prevención de inundaciones y protección de familias juarenses ante contingencias derivadas de la temporada de lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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