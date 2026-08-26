Designa Morena a Santiago Nieto coordinador de defensa de la transformación en Querétaro

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Ariadna Montiel informó que encabezará la organización territorial de Morena en el estado; Citlalli Hernández destacó su trayectoria académica y en combate a la corrupción.

Querétaro, Qro. (ADN/Staff) – Santiago Nieto Castillo fue designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, responsabilidad desde la que encabezará los trabajos de organización política y territorial de Morena en la entidad.

Ariadna Montiel explicó que la figura del coordinador estatal forma parte de la estructura diseñada para articular los comités seccionales y municipales, en coordinación con las dirigencias estatales del partido.

“El pueblo de Querétaro decidió que sea el doctor Santiago Nieto quien coordine estos trabajos para el estado de Querétaro”, señaló Montiel.

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La dirigente indicó que la encomienda incluye fortalecer la organización de Morena en territorio y, en la coyuntura nacional, mantener una defensa activa de la soberanía, como parte de los objetivos políticos de la llamada Cuarta Transformación.

Citlalli Hernández presentó una semblanza de Nieto y destacó su trayectoria como abogado, académico y servidor público, además de su experiencia en materia electoral, financiera y de combate a la corrupción.

Nieto es originario de San Juan del Río, Querétaro; es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, grados en los que obtuvo mención honorífica. También ha ejercido la docencia en programas de posgrado.

En el servicio público, fue magistrado electoral y presidió la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre 2015 y 2017 encabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Hernández recordó que durante esa etapa participó en investigaciones de alto perfil, entre ellas las relacionadas con el exgobernador de Chihuahua César Duarte y presunto financiamiento ilegal de campañas.

Posteriormente, Nieto encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde donde participó en investigaciones vinculadas con lavado de dinero, huachicol, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos.

Más adelante fue designado titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, cargo que dejó para incorporarse al proceso político que derivó en su nombramiento como coordinador estatal.

Con esta designación, Santiago Nieto se convierte en uno de los principales operadores políticos de Morena en Querétaro, con la tarea de articular estructuras, liderazgos y trabajo territorial rumbo a las próximas definiciones del movimiento.