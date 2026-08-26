Acusa Pérez Cuéllar al PAN de usar el agua como bandera política

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El aspirante morenista afirmó que la apertura de El Granero responde a una solicitud de productores de Ojinaga.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, acusó a figuras del PAN en Chihuahua de utilizar el tema del agua con fines políticos y de recurrir a una estrategia basada en el miedo y la desinformación.

El también alcalde con licencia de Ciudad Juárez señaló directamente al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y al diputado local Luis Aguilar, a quienes atribuyó declaraciones falsas sobre la apertura de la presa Luis L. León, conocida como El Granero.

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De acuerdo con Pérez Cuéllar, la apertura de la presa no tiene como propósito enviar agua a Estados Unidos, sino atender una solicitud de productores del Distrito de Riego 090 Bajo Río Conchos, en Ojinaga, quienes pidieron un riego de auxilio ante la falta de precipitaciones.

El aspirante morenista afirmó que las declaraciones de los panistas buscan instalar la idea de que los productores chihuahuenses están siendo perjudicados y que el agua se utiliza como parte de una negociación relacionada con el T-MEC, versión que calificó como carente de sustento.

Pérez Cuéllar sostuvo que el discurso de Bonilla y Aguilar replica la estrategia utilizada por el PAN en 2020 y 2021, cuando, dijo, el partido recurrió al tema del agua para obtener rentabilidad política entre los productores.

“Ya se les acabó el cuento, los chihuahuenses ya conocen sus mentiras y el tiempo del PAN en el gobierno se está terminando”.

El morenista señaló que, mientras integrantes del PAN realizan declaraciones públicas sobre el tema, los propios usuarios del Distrito de Riego 090 solicitaron la apertura de El Granero para proteger cultivos perennes como nogal y alfalfa.

También afirmó que el Gobierno de México mantiene inversiones por más de 2 mil millones de pesos para tecnificar los distritos de riego 05, de Delicias, y 09, del Valle de Juárez, además de otros mil millones de pesos previstos para el Distrito de Riego 090, de Ojinaga.

Pérez Cuéllar indicó que esos recursos están orientados al equipamiento de pozos y a la tecnificación parcelaria, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua y destinar el recurso recuperado al consumo humano.

Además, cuestionó que el Gobierno del Estado haya destinado en su presupuesto de 2026 menos del 2 por ciento de sus recursos al sector agropecuario, al considerar que quienes señalan al Gobierno Federal deben explicar primero sus propias decisiones presupuestales.

El aspirante morenista reiteró que la apertura de la presa Luis L. León responde a una demanda de usuarios hidroagrícolas de Ojinaga y no a un envío de agua a Estados Unidos, como han señalado actores políticos del PAN.

Finalmente, pidió a los panistas dejar de usar políticamente un tema sensible para los productores y enfocarse en atender las necesidades del campo chihuahuense.

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