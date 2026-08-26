Concluye JMAS obra de agua tratada y drenaje en la calle Montebello

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La inversión fue de 16.8 mdp y beneficiará a 3 mil 200 habitantes del sector con mejoras hidráulicas, sanitarias y viales.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento concluyó los trabajos de infraestructura hidráulica y sanitaria realizados en la calle Montebello, con una inversión de 16.8 millones de pesos y beneficio directo para 3 mil 200 personas del sector.

La obra tuvo como objetivo mejorar la red de drenaje sanitario y ampliar la distribución de agua tratada en esta zona de la ciudad, como parte de las acciones para fortalecer los servicios básicos y promover un uso más eficiente del recurso hídrico.

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Como parte del proyecto, se instaló una nueva línea de distribución de agua tratada de 4 y 8 pulgadas, integrada por 2 mil 100 metros lineales de tubería de PVC, informó Daniel Rodríguez, jefe de supervisión de obra.

“Esta zona ya tiene nueva línea de distribución de agua tratada de 4 y 8 pulgadas de material de PVC, con el objetivo de disminuir el uso de agua potable y darle un segundo uso al agua tratada para el riego de las áreas verdes”.

La nueva infraestructura permitirá atender 1.9 hectáreas de áreas verdes, entre ellas 14 parques de la zona, como Placitas y Misiones del Sur, además de un área verde del Jardín de Niños Juana de Arco.

En materia sanitaria, los trabajos incluyeron la sustitución de 420 metros de tubería de drenaje en la calle Montebello, en el tramo comprendido entre Luis Rey y Misiones del Sur, debido a que la infraestructura existente ya había cumplido con su vida útil.

También se instalaron nuevas descargas sanitarias y tomas domiciliarias, con el propósito de mejorar el servicio para las familias del sector. Al cierre de la intervención, se realizó la reposición del pavimento en el tramo intervenido para entregar la vialidad en mejores condiciones.

David Morales, vecino del sector desde 1991, destacó que la obra representa un beneficio para quienes habitan en la zona, particularmente durante la temporada de lluvias, al señalar que las mejoras han reducido afectaciones en viviendas cercanas.

“De verdad que fue de gran beneficio para todos los que vivimos alrededor. Hace como cuatro semanas estaba lloviendo fuerte y nos preocupamos por cómo estaría la casa, pero cuando llegamos, nada, ni una gota”.

Con la conclusión de estos trabajos, la infraestructura instalada permitirá aprovechar agua tratada para el riego de espacios públicos, reducir la presión sobre el consumo de agua potable y mejorar las condiciones del sistema sanitario en esta zona de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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