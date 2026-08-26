Destaca Sheinbaum máximo histórico de IED en primer semestre de 2026

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La Presidenta informó que México captó 34 mil 968 mdd en IED y registró crecimiento económico de 1.4% en el segundo trimestre.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó indicadores económicos positivos para México durante 2026, entre ellos un máximo histórico en Inversión Extranjera Directa y un crecimiento de la economía nacional durante el segundo trimestre del año.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de México, en el primer semestre de 2026 el país captó 34 mil 968 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, cifra que representa un incremento de 2.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

“Esta es una muy buena noticia, creció la Inversión Extranjera Directa en el primer semestre”.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria federal también resaltó que la economía mexicana registró un crecimiento de 1.4 por ciento en el segundo trimestre de 2026, considerado el mayor avance desde el primer trimestre de 2022.

Sheinbaum Pardo señaló que estos resultados forman parte de un conjunto de indicadores que muestran dinamismo económico, entre ellos el comportamiento del empleo, el consumo en los hogares y la comercialización de vehículos ligeros.

La Presidenta informó que la población ocupada alcanzó un máximo histórico de 60 millones de personas con empleo, con un aumento trimestral de 487 mil personas.

“Por primera vez en la historia llegamos a 60 millones de mexicanos y mexicanas con empleo, un incremento importante”.

Otro de los datos destacados fue el crecimiento del consumo en los hogares, que registró un incremento anual de 2.3 por ciento en los últimos 12 meses y mantiene una tendencia al alza.

El Gobierno Federal también reportó que entre enero y julio de 2026 se comercializaron 885 mil 353 vehículos ligeros, lo que representa un aumento de 5 por ciento y un nuevo máximo histórico para ese periodo.

La mandataria federal afirmó que los resultados económicos contradicen expectativas negativas sobre el desempeño del Producto Interno Bruto y muestran avances en distintos componentes de la actividad económica nacional.

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