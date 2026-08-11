Entregan JCAS y JMAS obra hidráulica para reducir inundaciones en calle Apolo

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La intervención tuvo una inversión de 26.1 millones de pesos y beneficia a 2 mil 688 habitantes de las colonias Olimpia, Minerva y Stockmeyer.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez, entregó la obra integral de rehabilitación del drenaje sanitario y captación pluvial en la calle Apolo, con una inversión total de 26.1 millones de pesos.

Los trabajos fueron desarrollados en dos etapas. La primera consistió en la reposición del Colector Apolo, donde fueron instalados 2.7 kilómetros de nueva tubería de PVC, además de 214 tomas domiciliarias y 214 descargas sanitarias.

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La segunda etapa se concentró en infraestructura para la captación de agua de lluvia en el cruce de las calles Apolo y Atlante. En este punto fueron construidos 200 metros de canaletas, dos tanques desarenadores y dos bóvedas de infiltración.

De acuerdo con la información oficial, la intervención permitió recuperar la capacidad hidráulica de la red y separar el manejo del agua pluvial del drenaje sanitario. Antes de los trabajos, las inundaciones alcanzaban hasta 70 centímetros de profundidad y podían permanecer durante cinco días.

Tras la ejecución de las obras, las acumulaciones de agua se redujeron a aproximadamente cinco centímetros de profundidad y son desalojadas en un periodo máximo de 12 horas. La infraestructura beneficia directamente a 2 mil 688 habitantes de las colonias Olimpia, Minerva y Stockmeyer, además de sectores aledaños.

Mario Mata, director ejecutivo de la JCAS, señaló que el proyecto atiende una problemática que durante décadas afectó a las familias de esta zona de Ciudad Juárez.

“Hoy tenemos una infraestructura que permite que el drenaje funcione correctamente y que el agua de lluvia tenga un manejo adecuado”.

La rehabilitación del Colector Apolo se desarrolló del 21 de junio de 2024 al 1 de febrero de 2025, con una inversión de 21.8 millones de pesos, mientras que la infraestructura pluvial fue ejecutada del 7 de enero al 11 de agosto de 2026, con recursos por 4.3 millones de pesos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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