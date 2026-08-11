Atiende Estado a 700 pacientes en Centro Regional de Radioterapia de la Zona Norte

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Salud realizó cerca de 12 mil sesiones gratuitas mediante MediChihuahua durante 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, atendió durante 2025 a alrededor de 700 pacientes en el Centro Regional de Radioterapia de la Zona Norte, donde se brindan tratamientos especializados contra distintos tipos de cáncer.

De acuerdo con la dependencia estatal, en este periodo se realizaron aproximadamente 12 mil sesiones de radioterapia, dirigidas a personas que requieren atención oncológica especializada en Ciudad Juárez y municipios de la región.

- Publicidad - HP1

El director del Centro Regional de Radioterapia, Luis Mauricio Acosta, explicó que la unidad cuenta con tecnología para el tratamiento de tumores sólidos, entre ella un acelerador lineal y equipo especializado para procedimientos de braquiterapia.

Actualmente, el centro tiene capacidad autorizada para atender hasta 80 pacientes por día y mantiene un promedio de 76 usuarios programados por jornada, lo que refleja la demanda de servicios oncológicos en la zona norte del estado.

Uno de los principales beneficios para las y los pacientes es el acceso gratuito a los tratamientos mediante MediChihuahua, programa que permite cubrir procedimientos cuyo costo particular puede representar una carga económica significativa para las familias.

Como referencia, una sesión de radioterapia puede alcanzar un costo aproximado de 5 mil 25 pesos, mientras que una tomografía de simulación ronda los 14 mil pesos, según la información proporcionada por la Secretaría de Salud.

De acuerdo con las necesidades clínicas de cada paciente, un tratamiento puede requerir desde algunas sesiones hasta 40 aplicaciones, por lo que el costo total puede superar los 200 mil pesos y alcanzar hasta 300 mil pesos en casos de atención oncológica especializada.

Acosta destacó que la operación del Centro Regional de Radioterapia permite acercar servicios médicos especializados a pacientes de Ciudad Juárez y otros municipios, evitando traslados a ciudades como Chihuahua, Monterrey o Torreón para recibir tratamiento.

La Secretaría de Salud señaló que con este servicio se busca fortalecer el acceso a la atención médica especializada y contribuir a que el costo de los tratamientos no sea una barrera para las personas que enfrentan algún tipo de cáncer.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.