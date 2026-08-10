Presenta Ichijuv convocatoria para Embajadora de la Juventud 2026

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El certamen está dirigido a jóvenes de 15 a 25 años con proyectos de impacto social, liderazgo y participación comunitaria.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Chihuahuense de la Juventud presentó la convocatoria “Embajadora de la Juventud Chihuahua 2026”, con el objetivo de abrir espacios de participación para jóvenes interesadas en desarrollar proyectos de impacto social.

El certamen busca reconocer e impulsar a jóvenes chihuahuenses comprometidas con sus comunidades, mediante una plataforma que les permita compartir ideas, ejercer liderazgo y promover acciones en beneficio de la sociedad.

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La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años, originarias del estado de Chihuahua o con residencia mínima de tres años en la entidad.

Las participantes deberán presentar un proyecto de impacto social enfocado en beneficio de las juventudes, con propuestas que atiendan necesidades comunitarias desde una perspectiva de liderazgo, participación y transformación social.

Los proyectos podrán abordar temas como bienestar emocional, salud mental, educación, innovación, arte, cultura, participación ciudadana, emprendimiento, inclusión, cultura de paz, liderazgo juvenil, empoderamiento femenino, deporte y sostenibilidad.

Durante la presentación participaron Pedro Sahid Beltrán Valerio, subdirector operativo del Ichijuv; Stephanie Ruby Torres Alderete, delegada regional del instituto; y Camila Aimeé Yáñez Orpineda, Embajadora de la Juventud.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto de 2026 y el registro podrá realizarse mediante el formulario habilitado por el instituto, además de la entrega de la documentación correspondiente.

La evaluación tomará en cuenta el proyecto de impacto social, la participación de las aspirantes a través de las redes sociales oficiales del Ichijuv y una sesión de preguntas y respuestas.

La ganadora recibirá el nombramiento oficial como Embajadora de la Juventud Chihuahua 2026, así como acompañamiento para impulsar el desarrollo y ejecución de su proyecto.

Los resultados serán dados a conocer el 28 de agosto, durante la ceremonia programada en el Salón Fundadores del Casino de Parral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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