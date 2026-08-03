Coloca encuesta de encuestas a Cruz Pérez Cuéllar al frente de las preferencias internas de Morena

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El ejercicio de Polls.mx ubica al alcalde de Ciudad Juárez por encima de Andrea Chávez y Luis Carlos Arrieta rumbo a la definición de la candidatura para la gubernatura de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La más reciente encuesta de encuestas publicada por Polls.mx colocó al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como el aspirante mejor posicionado en las preferencias internas de Morena para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

El ejercicio, con corte al 3 de agosto de 2026, asigna a Pérez Cuéllar 44.7 por ciento de las preferencias, seguido por la senadora Andrea Chávez, con 34.0 por ciento, y por Luis Carlos Arrieta, con 2.7 por ciento.

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De acuerdo con la metodología presentada por Polls.mx, los resultados corresponden a una agregación de encuestas públicas mediante un modelo bayesiano dinámico, por lo que no representan un levantamiento único, sino una integración de diversos estudios demoscópicos disponibles.

La diferencia entre Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez es de 10.7 puntos porcentuales, mientras que el resto de los aspirantes registra una presencia considerablemente menor dentro del consolidado.

El ejercicio precisa que únicamente incluye a las personas que aparecen en las listas oficiales de aspirantes a coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación difundidas por Morena para el proceso interno.

Las definiciones rumbo a la elección de la gubernatura de Chihuahua continúan en una etapa previa a la selección formal de candidaturas, por lo que las preferencias podrían modificarse conforme avance el proceso interno del partido.