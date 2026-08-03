Pospone Morena convocatorias distritales y municipales hasta finales de agosto

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Citlalli Hernández informó ajustes al calendario interno de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Morena pospuso la publicación de las convocatorias para las coordinaciones distritales federales y municipales, las cuales serán emitidas hasta finales de agosto, de acuerdo con el informe presentado por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

En su primer informe dirigido a la militancia desde ese cargo, Hernández presentó un balance sobre la organización del proceso interno rumbo a las elecciones de 2027, en el que también llamó a fortalecer la unidad del movimiento y evitar confrontaciones entre aspirantes.

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La dirigente informó que casi 300 personas se registraron para participar en el proceso de selección de las 17 Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, etapa en la que ya iniciaron entrevistas y reuniones con las y los aspirantes.

Hernández precisó que las convocatorias para las coordinaciones distritales locales serán publicadas posteriormente, y aclaró que los requisitos para estos nuevos procesos no necesariamente serán los mismos que se aplicaron en las coordinaciones estatales.

También anunció que el registro para las siguientes convocatorias podrá realizarse de manera virtual y presencial, con el objetivo de facilitar la participación de la militancia en las distintas etapas del proceso interno.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones reiteró que Morena mantendrá el método de encuesta para definir a quienes encabezarán las coordinaciones y, eventualmente, las candidaturas. Explicó que la medición no se limitará al nivel de conocimiento o popularidad, sino que incluirá criterios como honestidad, cercanía con la ciudadanía, trayectoria y opinión pública sobre los perfiles participantes.

De acuerdo con el planteamiento expuesto, Morena revisará los perfiles inscritos para evitar la participación de personas con antecedentes que puedan afectar la credibilidad del movimiento. Además, se garantizará la paridad de género y se respetarán acciones afirmativas para personas con discapacidad, jóvenes, población de la diversidad sexual, pueblos indígenas y otros grupos prioritarios.

Hernández exhortó a las y los aspirantes a evitar guerra sucia, confrontaciones internas, descalificaciones, proselitismo indebido o entrega de dádivas, al señalar que la ciudadanía observa el comportamiento de quienes buscan representar al partido.

Como parte del proceso, fue habilitado el correo [email protected] para recibir reportes, observaciones o denuncias de la militancia relacionadas con el desarrollo de las convocatorias y la actuación de aspirantes.

Rumbo a 2027, la dirigencia morenista planteó como prioridades conservar las gubernaturas que actualmente encabeza, competir en entidades donde considera que existen condiciones para crecer, entre ellas Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, así como mantener mayoría en la Cámara de Diputados, congresos locales y municipios.

Finalmente, Hernández pidió a la militancia no concentrar su actividad únicamente en la disputa interna por candidaturas, sino fortalecer el trabajo territorial, la organización comunitaria, la distribución del periódico Regeneración, la defensa del proyecto de transformación y la participación en el debate público y digital.

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