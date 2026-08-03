Indigna asesinato de estudiante de arquitectura en Culiacán

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Julio César Arredondo Bojórquez fue reportado desaparecido el 20 de julio tras salir de su trabajo en una cafetería

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernándz) – El asesinato de Julio César Arredondo Bojórquez, estudiante de arquitectura de 21 años, generó indignación entre habitantes de Culiacán, luego de que sus restos fueran identificados por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tras permanecer doce días desaparecido.

El joven fue reportado como desaparecido el pasado 20 de julio, después de concluir su jornada laboral en una cafetería ubicada en la colonia Chapultepec, donde combinaba sus estudios con el trabajo. De acuerdo con la información difundida por su entorno cercano, Julio César era considerado una persona alegre, trabajadora y ajena a actividades ilícitas.

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La noche de su desaparición, alrededor de las 21:10 horas, el estudiante salió de su centro de trabajo con la intención de regresar a su domicilio. Al momento de ser visto por última vez vestía playera negra de cuello redondo, pantalón tipo cargo gris y tenis negros, además de medir aproximadamente 1.80 metros, ser de complexión delgada, tez clara y tener una pequeña cicatriz en la ceja izquierda.

Tras la denuncia, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha con sus datos, la cual fue difundida por familiares, amigos y ciudadanos en redes sociales. Durante los días posteriores, su familia mantuvo llamados constantes para localizarlo con vida.

El caso tuvo un desenlace trágico luego de que ciudadanos reportaran olores fétidos a un costado del puente Benito Juárez, sobre el Paseo Niños Héroes. En el lugar fueron localizados restos humanos dentro de bolsas de plástico, por lo que personal forense realizó el traslado correspondiente para practicar los estudios periciales.

Debido a las condiciones en que fueron encontrados los restos, la identificación no pudo realizarse de manera visual, por lo que fue necesario aplicar pruebas de genética forense. El 31 de julio, la Fiscalía General del Estado confirmó mediante ADN que correspondían a Julio César Arredondo Bojórquez.

Tras la confirmación, familiares del joven informaron que sus restos habían sido entregados, en medio de muestras de solidaridad y exigencias de justicia por parte de la comunidad cercana al estudiante.

“Julio César ya regresó a casa. Lamentablemente, no fue como esperábamos, pero queremos agradecerles por todo el apoyo y el cariño que nos brindaron a nuestra familia”.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación por homicidio; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer oficialmente el móvil del crimen.

El asesinato de Julio César ocurre en un contexto de violencia, desapariciones y homicidios que afecta a Sinaloa, particularmente en Culiacán, donde familiares, estudiantes y ciudadanos han reiterado el llamado a que el caso no quede en la impunidad.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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