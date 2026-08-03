Desmiente Canaco Juárez presunta bancarrota de Tecma en la ciudad

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El organismo empresarial informó que Tecma mantiene 45 proyectos activos y continúa con procesos de contratación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez desmintió las versiones difundidas en redes sociales y algunos espacios informativos sobre una presunta bancarrota o cierre de operaciones de la empresa Tecma 28 en esta frontera.

A través de su presidente, Iván Pérez Ruiz, el organismo empresarial informó que dichas versiones son falsas y que la compañía, afiliada a Canaco Juárez, mantiene comunicación directa con la cámara para precisar la situación de sus operaciones en la ciudad.

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De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, Tecma mantiene actualmente 45 proyectos operando en Ciudad Juárez, de los cuales solamente uno fue reasignado a otro país por razones estrictamente logísticas.

Canaco Juárez aclaró que esa reasignación no representa un cierre de operaciones ni una declaratoria de bancarrota, por lo que llamó a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar incertidumbre entre trabajadores, familias y el sector productivo.

La empresa también informó que trabaja en la reasignación del personal que participaba en el proyecto trasladado, con el objetivo de incorporarlo a otras operaciones activas en Ciudad Juárez y preservar las fuentes de empleo.

Asimismo, Tecma mantiene planes de crecimiento y procesos de contratación para distintos proyectos, por lo que las personas interesadas en integrarse a la compañía pueden consultar las vacantes disponibles a través de sus redes sociales y canales oficiales.

“Ciudad Juárez atraviesa retos importantes, pero también cuenta con empresas sólidas y comprometidas con la generación de empleo. Difundir información sin confirmar únicamente provoca preocupación innecesaria y afecta la confianza en nuestro entorno económico”, señaló Pérez Ruiz.

El presidente de Canaco Juárez reiteró que el organismo mantendrá una postura de comunicación responsable y de respaldo a las empresas que contribuyen al desarrollo económico de la comunidad.

Finalmente, la cámara empresarial reafirmó su compromiso de mantenerse cercana al sector productivo, promover información veraz y contribuir al fortalecimiento de la confianza en la economía regional.

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