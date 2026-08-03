Desmiente Canaco Juárez presunta bancarrota de Tecma en la ciudad

El organismo empresarial informó que Tecma mantiene 45 proyectos activos y continúa con procesos de contratación.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez desmintió las versiones difundidas en redes sociales y algunos espacios informativos sobre una presunta bancarrota o cierre de operaciones de la empresa Tecma 28 en esta frontera.
A través de su presidente, Iván Pérez Ruiz, el organismo empresarial informó que dichas versiones son falsas y que la compañía, afiliada a Canaco Juárez, mantiene comunicación directa con la cámara para precisar la situación de sus operaciones en la ciudad.
De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, Tecma mantiene actualmente 45 proyectos operando en Ciudad Juárez, de los cuales solamente uno fue reasignado a otro país por razones estrictamente logísticas.
Canaco Juárez aclaró que esa reasignación no representa un cierre de operaciones ni una declaratoria de bancarrota, por lo que llamó a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar incertidumbre entre trabajadores, familias y el sector productivo.
La empresa también informó que trabaja en la reasignación del personal que participaba en el proyecto trasladado, con el objetivo de incorporarlo a otras operaciones activas en Ciudad Juárez y preservar las fuentes de empleo.
Asimismo, Tecma mantiene planes de crecimiento y procesos de contratación para distintos proyectos, por lo que las personas interesadas en integrarse a la compañía pueden consultar las vacantes disponibles a través de sus redes sociales y canales oficiales.
“Ciudad Juárez atraviesa retos importantes, pero también cuenta con empresas sólidas y comprometidas con la generación de empleo. Difundir información sin confirmar únicamente provoca preocupación innecesaria y afecta la confianza en nuestro entorno económico”, señaló Pérez Ruiz.
El presidente de Canaco Juárez reiteró que el organismo mantendrá una postura de comunicación responsable y de respaldo a las empresas que contribuyen al desarrollo económico de la comunidad.
Finalmente, la cámara empresarial reafirmó su compromiso de mantenerse cercana al sector productivo, promover información veraz y contribuir al fortalecimiento de la confianza en la economía regional.
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