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Lleva Cultura encuentro de agentes infantiles a Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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El evento se realizará el 3 y 4 de septiembre con talleres, conferencias, teatro y mesas de diálogo sobre derechos de la infancia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, presentó en Ciudad Juárez el Segundo Encuentro de Agentes de Cultura Infantil, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de septiembre en la región fronteriza.

El encuentro estará enfocado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en el fortalecimiento de proyectos artísticos y culturales dirigidos a las infancias.

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La programación contempla conferencias, talleres, obras de teatro, mesas de diálogo y presentaciones artísticas, con la participación de especialistas y agentes culturales de trayectoria local y nacional.

Entre las personas invitadas se encuentran la dramaturga Amaranta Leyva, el defensor de derechos humanos Juan Martín Pérez y la especialista en derechos de la infancia Betsabé Lugo.

La subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, explicó que el encuentro busca fortalecer a las comunidades y a quienes trabajan con niñas, niños y adolescentes desde el ámbito cultural.

La funcionaria señaló que el objetivo es brindar herramientas para impulsar proyectos artísticos con enfoque de participación, inclusión y respeto a los derechos de las infancias.

El programa también contará con la participación de voces juarenses como Aarón Venegas, Jacqueline Nava y Liliana Elena, quienes se sumarán a las actividades formativas y de diálogo.

Para el jueves 3 de septiembre se contempla la inauguración del encuentro, la presentación de la obra “Aprender y olvidar”, una conferencia sobre cultura, derechos y participación, un panel sobre derecho a la cultura, un taller de derechos de la infancia y la inauguración del punto de lectura “La Guarida del Conejo”.

El viernes 4 de septiembre se realizarán talleres sobre herramientas teatrales para trabajar con infancias y participación de niñas, niños y adolescentes, además de una visita guiada a exposiciones y una mesa panel sobre diversidad cultural e infancias fronterizas.

Todas las actividades serán gratuitas y algunas serán transmitidas por las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura, donde también se publicarán enlaces de registro, ubicaciones, horarios y programación detallada.

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