Arranca programa Soy México 2026 en Ciudad Juárez

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El trámite gratuito permitirá a personas nacidas en Estados Unidos, hijas o hijos de madre o padre mexicano, obtener acta mexicana y CURP.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal del Registro Civil, anunció en Ciudad Juárez el arranque del programa “Soy México 2026”, dirigido a personas nacidas en Estados Unidos que son hijas o hijos de madre o padre mexicano.

La directora del Registro Civil, Margarita Alvídrez, informó que mediante esta estrategia las personas beneficiarias pueden obtener su acta de nacimiento mexicana y la Clave Única de Registro de Población.

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Estos documentos permiten ejercer derechos como ciudadanos mexicanos en ámbitos como educación, trabajo, actividad económica y seguridad social, sin perder los derechos adquiridos en el país de nacimiento.

El programa contempla la exención del pago de derechos, así como de los requisitos de traducción y apostilla, lo que representa un ahorro aproximado de mil 035 pesos por trámite.

La edición 2026 estará disponible en oficialías del Registro Civil de Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Ojinaga, Hidalgo del Parral, Camargo, Cuauhtémoc, Jiménez, Chihuahua y Guachochi.

En Ciudad Juárez, las personas interesadas podrán acudir a las oficialías de Bellavista, Pueblito Mexicano y El Mezquital, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Para realizar el trámite deberán presentar original y copia del acta de nacimiento estadounidense, original y copia del acta de nacimiento de la madre o padre mexicano, o su inscripción de nacimiento.

También será necesario presentar identificación oficial con fotografía de quien solicita el trámite, en dos copias, así como el formato de inexistencia de registro de nacimiento.

El programa tendrá vigencia del 10 de agosto al 30 de noviembre de 2026, periodo en el que las personas que cumplan con los requisitos podrán realizar el trámite de manera gratuita.

Durante la actual administración estatal, a través de “Soy México” se han realizado 31 mil 345 trámites en beneficio de personas nacidas en el extranjero que ahora cuentan con el reconocimiento de su nacionalidad mexicana.

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