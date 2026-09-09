Encabeza Maru Campos Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez

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La gobernadora destacó una reducción en homicidios dolosos y pidió mantener atención en delitos de alto impacto

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó en Ciudad Juárez la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que autoridades de los distintos órdenes de gobierno revisaron avances y resultados de las estrategias de seguridad implementadas en la región.

Durante la reunión, la mandataria estatal destacó una disminución en la incidencia delictiva, particularmente en el delito de homicidio doloso, de acuerdo con datos presentados por la Fiscalía General del Estado.

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La información expuesta durante la sesión señala que la cifra de homicidios dolosos registrada en agosto de 2026 en Ciudad Juárez fue la más baja para ese mes desde abril de 2016.

Además, se informó que en el periodo de enero al 8 de septiembre de 2026 se registraron 399 homicidios dolosos en el municipio, frente a 698 casos reportados en el mismo lapso del año anterior.

La diferencia representa 299 homicidios menos en comparación con 2025, según los datos revisados durante la mesa de trabajo.

Campos reiteró la importancia de mantener atención especial en los delitos que afectan directamente a las y los ciudadanos, así como a sus familias, y pidió continuar con la coordinación institucional en materia de seguridad.

En la sesión participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; y el coronel Marco Antonio Ramírez Tenorio, en representación del comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González.

También acudieron Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado; Mayra Chávez, delegada para programas del Bienestar; Andrea Guzmán, encargada de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Centro; y Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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