Mantiene Salud vacunación permanente con más de 599 mil dosis aplicadas en Chihuahua

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La dependencia estatal reportó avances en esquemas infantiles, grupos de riesgo y acciones contra el sarampión

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud informó que durante 2026 se han aplicado 599 mil 372 dosis de distintos biológicos que forman parte del Programa de Vacunación Universal en Chihuahua, como parte de las acciones permanentes para prevenir enfermedades.

La dependencia estatal señaló que las jornadas y estrategias de vacunación atienden a diferentes grupos de edad, desde niñas y niños que inician o completan su esquema básico, hasta personas adultas mayores, mujeres embarazadas y población con factores de riesgo o comorbilidades.

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De acuerdo con Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, con corte al 31 de julio de 2026 se han administrado 241 mil 360 dosis de biológicos incluidos en el cuadro básico para menores de 5 años, lo que representa el 40.26 por ciento del total aplicado.

Estas acciones incluyen tanto la vacunación en las edades establecidas como la recuperación de esquemas en niñas y niños que, por distintas circunstancias, no recibieron alguna dosis y aún se encuentran dentro del rango permitido para completarlas.

La Secretaría de Salud detalló que también se han aplicado 109 mil 242 dosis a personas adultas mayores y grupos de riesgo con alguna comorbilidad, equivalentes al 18 por ciento del total administrado en el estado.

Durante 2026 destaca la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio para mujeres entre las semanas 32 y 36 de gestación, con la cual se ha protegido a mil 290 mujeres, como parte de las acciones de cuidado materno-infantil.

En el marco de la contención del brote de sarampión, este año se han aplicado 210 mil 364 dosis de los biológicos SR y SRP, dirigidos a reforzar la protección contra esta enfermedad en la entidad.

La dependencia informó que, conforme a las coberturas sectoriales del segundo trimestre de 2026, Chihuahua registra 91 por ciento de cobertura en menores de un año, 82.1 por ciento en niñas y niños de un año, 86.1 por ciento a los 18 meses y 71.8 por ciento en población de cuatro años.

La Secretaría de Salud exhortó a madres, padres, personas responsables de menores de edad y población perteneciente a grupos de riesgo a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a la unidad médica más cercana para completar esquemas de vacunación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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